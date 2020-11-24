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Беларусь заинтересована в неконфликтном и эффективном сотрудничестве с другими странами, - Лукашенко

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Беларусь заинтересована в неконфликтном и эффективном сотрудничестве с другими странами, - Лукашенко
Захвативший власть в Беларуси "президент" Лукашенко заявил, что страна очень заинтересована в неконфликтном и эффективном сотрудничестве с другими странами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.

"С учетом своей непростой истории и геополитического положения наша страна очень заинтересована в неконфликтном и эффективном сотрудничестве с другими странами, в том числе и западными", - отметил Лукашенко.

В то же время захвативший власть в стране "президент" добавил, что в диалоге с партнерами Беларусь придерживается принципов открытости, порядочности и равноправия.

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Топ комментарии

  • Oljik
    А от хрін тобі по всій морді - кругом всі вороги, ти ж сам сказав.
  • Fjall_Raven
    с картохой и морефруктами в стране напряжёнка? опять в закрома вражеского запада по заглядывать решил ))
  • Артм Воронцов
    спёкся таракан .... скоро в расее будет целый квартал бывших недодиктаторов.....
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