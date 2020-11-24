Беларусь заинтересована в неконфликтном и эффективном сотрудничестве с другими странами, - Лукашенко
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Захвативший власть в Беларуси "президент" Лукашенко заявил, что страна очень заинтересована в неконфликтном и эффективном сотрудничестве с другими странами.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.
"С учетом своей непростой истории и геополитического положения наша страна очень заинтересована в неконфликтном и эффективном сотрудничестве с другими странами, в том числе и западными", - отметил Лукашенко.
В то же время захвативший власть в стране "президент" добавил, что в диалоге с партнерами Беларусь придерживается принципов открытости, порядочности и равноправия.