Перед вторым туром выборов мэра в Черновцах решили раздать по 1 тыс. грн малообеспеченным в связи с пандемией COVID-19

Черновицкий горсовет на сессии 23 ноября решил выделить единоразовую помощь пенсионерам и малообеспеченным жителям города в сумме 1 тыс. грн в связи с пандемией коронавируса.

Об этом сообщает Комитет избирателей Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Средства будут выдавать по заявлениям жителей Черновцов, которые оказались в беде и которым нужна финансовая поддержка. Чтобы максимально упростить порядок выплаты средств, их будут выдавать по заявлениям малообеспеченных граждан", - сообщается на странице в фейсбуке во вторник.

Для реализации этого проекта депутаты горсовета внесли изменения и дополнения в программу "Защита" на 2019-2021 годы. Проект решения единогласно поддержали все присутствующие на сессии депутаты. Средства черновчане смогут получить до конца 2020 года.

"В рекламе и "джинсе", которая появилась сегодня в местных электронных СМИ, указывается, что инициатором проекта решения выступил один из действующих депутатов горсовета, который вышел во второй тур выборов", - добавляют в КИУ.

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Как сообщалось, второй тур выборов мэра Черновцов назначен на 29 ноября. Во второй тур прошли директор ООО "РОМА", выдвиженец партии "Единая альтернатива" Роман Кличук, набравший 27,29% голосов избирателей, и лидер партии "Команда Михайлишина" Виталий Михайлишин (21,33%).