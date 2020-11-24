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Перед вторым туром выборов мэра в Черновцах решили раздать по 1 тыс. грн малообеспеченным в связи с пандемией COVID-19

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Перед вторым туром выборов мэра в Черновцах решили раздать по 1 тыс. грн малообеспеченным в связи с пандемией COVID-19
Черновицкий горсовет на сессии 23 ноября решил выделить единоразовую помощь пенсионерам и малообеспеченным жителям города в сумме 1 тыс. грн в связи с пандемией коронавируса.

Об этом сообщает Комитет избирателей Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Средства будут выдавать по заявлениям жителей Черновцов, которые оказались в беде и которым нужна финансовая поддержка. Чтобы максимально упростить порядок выплаты средств, их будут выдавать по заявлениям малообеспеченных граждан", - сообщается на странице в фейсбуке во вторник.

Для реализации этого проекта депутаты горсовета внесли изменения и дополнения в программу "Защита" на 2019-2021 годы. Проект решения единогласно поддержали все присутствующие на сессии депутаты. Средства черновчане смогут получить до конца 2020 года.

"В рекламе и "джинсе", которая появилась сегодня в местных электронных СМИ, указывается, что инициатором проекта решения выступил один из действующих депутатов горсовета, который вышел во второй тур выборов", - добавляют в КИУ.

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Как сообщалось, второй тур выборов мэра Черновцов назначен на 29 ноября. Во второй тур прошли директор ООО "РОМА", выдвиженец партии "Единая альтернатива" Роман Кличук, набравший 27,29% голосов избирателей, и лидер партии "Команда Михайлишина" Виталий Михайлишин (21,33%).

Перед вторым туром выборов мэра в Черновцах решили раздать по 1 тыс. грн малообеспеченным в связи с пандемией COVID-19 01

Топ комментарии

  • Алекс S. Pоман
    а шо так можно було? Перед вторым туром выборов мэра в Черновцах решили раздать по 1 тыс. грн малообеспеченным в связи с пандемией COVID-19 - Цензор.НЕТ 4908
  • Чайка Київ
    Не, не канає. Виборець пішов балуваний. Тисяча. А краще ржачний серіальчик.
  • Глеб123
    Это типа раздают под патронатом одного из кандидатов в меры но с казны города. Сам кандидат бывший рыг. и конченная мразь
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