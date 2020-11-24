В Украине с начала года вынесено восемь приговоров из-за преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, - замгенпрокурора Мамедов

В украинских судах с начала 2020 года вынесено восемь приговоров по производствам, касающихся преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта.

Об этом сообщил в интервью ZN.UA заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов, передает Цензор.НЕТ.

"Только по части уголовных производств, в которых процессуальное руководство осуществляет Департамент надзора за преступлениями, совершенными в условиях вооруженного конфликта, - то их в судах 143 и обвиняемых 148", - отметил он, отвечая на вопрос, сколько передано в суд дел, касающихся преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта.

По его словам, речь идет не только о фактах, где есть нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины), но и о ведении агрессивной войны, посягательстве на территориальную целостность, госизмене, создании незаконных вооруженных формирований, терактах. То есть обо всем массиве преступлений, которые совершаются в условиях вооруженного конфликта.

"С начала этого года вынесено восемь приговоров. Например, на 13 лет осужден бывший начальник разведки сектора в зоне АТО за госизмену, двое граждан РФ на семь и восемь лет за совершение покушения на теракт в Киеве. По статье 438 имеем два приговора: первый – за жестокое обращение с военнопленными, второй – группе лиц за незаконное похищение людей, лишение свободы и принуждение к труду. Гражданских пленных заставляли сооружать оборонительные укрепления. Кроме того, судом вынесен приговор за пропаганду войны", - добавил он.

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