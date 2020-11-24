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Авиакомпании рассматривают введение обязательной вакцинации от коронавируса для пассажиров международных рейсов, - гендиректор Qantas Джойс

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Авиакомпании рассматривают введение обязательной вакцинации от коронавируса для пассажиров международных рейсов, - гендиректор Qantas Джойс
Австралийский национальный перевозчик Qantas, возможно, потребует от будущих международных путешественников доказать, что они были вакцинированы от COVID-19.

Поэтому справка о прививке от коронавируса может стать обязательной для всех, кто хочет путешествовать этими авиалиниями. Об этом рассказал генеральный директор авиакомпании Алан Джойс, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

По его словам, этот шаг будет "необходимостью", когда вакцины от коронавируса станут доступными.

"Мы рассматриваем изменения в наших правилах обслуживания авиапассажиров. Поэтому, например, пассажиров международных рейсов мы попросим сделать прививки перед тем, как они поднимутся на борт самолета", - сказал руководитель авиакомпании.

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Хотя Qantas является первой авиакомпанией, которая указала, что вакцинация от COVID-19 может быть обязательной перед поездкой, другие вскоре могут взять с нее пример.

"Думаю, что это будет общее требование - судя по моим беседам с коллегами из разных стран", - добавил он.

На этом этапе еще не ясно, станет ли вакцинация для путешествий международным стандартом.

Топ комментарии

  • Борис Качур
    О, почалося...А може відразу примусово чіп імплантувати в гіпоталамус?!
  • Eugen Mk
    Я так понял у компании отбоя нет от паксов, все рейсы перегруженные идут и даже откидные сиденья заняты. Ага?
  • Kozak Slovak
    Красота. Руками багаточисельних корисних ідіотів ковідної психопатії, більшість людей примусять зробити щеплення. Може саме ці щеплення і не будуть заряжені якимись додатковими властивостями, дурники розслабляться. ВОни будуть спокійно робити наступні щеплення. І тут то прийде момент перетворення людської біомаси на те, що буде потрібно господарям дійсності.
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