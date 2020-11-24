За сутки в ВСУ выявили 153 случая коронавируса, - Командование Медсил

По состоянию на 24 ноября в Вооруженных Силах Украины коронавирусом болеют - 2 815 человек.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает Командование Медсил ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

За минувшие сутки выявили 153 новых случая коронавирусной инфекции.

В учреждения здравоохранения госпитализированы 23 человека. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение.

На лечении дома под наблюдением медицинской службы находятся 130 человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

Всего за время пандемии выздоровели - 6 379 человек, летальных случаев - 26. На изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 353 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 26 человек.

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