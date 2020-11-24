Финальный проект Госбюджета не сформирован, причина - согласование с МВФ, - нардеп "Голоса" Железняк

Вероятная дата утверждения проекта Государственного бюджета Кабмином для подачи на второе чтение в Верховную Раду ожидается в среду, 25 ноября.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил нардеп "Голоса" Ярослав Железняк.

"До сих пор финальный документ не сформирован. Причина - (не) согласование с МВФ. Пока понятно, что: Дефицит надо все-таки снизить с 6% ближе к 5,3%. Вроде как пару десятых, но в деньгах это около - 20 млрд. с расходов. Макропрогноз надо пересмотреть на более реалистичный. Кризис же. Да и в очередные оптимистические цифры от нас уже никто не верит. Это как раз то, что самое болезненное. Потому что если власть заставят снизить прогноз по росту ВВП, то расходы тоже надо будет порезать. Причем очень. Минус десятки миллиардов на хотелки", - говорится в сообщении.

"Минимальная зарплата. Ну как бы очень сложно пояснить МВФ зачем(???!!!) во время кризиса страна хочет резко и безосновательно поднять минимальную зарплату на бумаге. Ладно бы просто популизм, так это ещё и бизнес убивает. И как бы отмазка "это пообещал Президент" не особо подходит", - добавил Железняк.

По словам нардепа, вероятная дата утверждения проекта Государственного бюджета Кабмином для подачи на второе чтение в Верховную Раду ожидается в среду, 25 ноября.

Также читайте: Чтобы получить деньги от МВФ, власть должна до Рождества "отремонтировать поломанное" и не совершить "очередную дичь", - нардеп "Голоса" Железняк