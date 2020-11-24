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ЗСТ между Украиной и Израилем начнет действовать уже с 1 января, - Зеленский

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ЗСТ между Украиной и Израилем начнет действовать уже с 1 января, - Зеленский
Зона свободной торговли между Украиной и Израилем начнет действовать с 1 января следующего года.

Об этом в Twitter сообщил президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"ЗСТ между Украиной и Израилем начнет действовать уже с 1.01.2021! Это новый уровень отношений между странами и зеленый свет для увеличения украинского экспорта, более тесной кооперации в сферах high-tech, инжиниринга, развития инвестиционного сотрудничества. Отличные новости, Биньямин Нетаньяху!" - говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • Анатолик
    ЗВТ між Україною та Ізраїлем почне діяти вже з 1 січня, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2079
  • Кардан_вал
    А до 01.01.2021 р. буде діяти лише зона вільного виводу капіталу з України.
  • темний лорд
    И шо я могу продать евреям?
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