ЗСТ между Украиной и Израилем начнет действовать уже с 1 января, - Зеленский

Зона свободной торговли между Украиной и Израилем начнет действовать с 1 января следующего года.

Об этом в Twitter сообщил президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"ЗСТ между Украиной и Израилем начнет действовать уже с 1.01.2021! Это новый уровень отношений между странами и зеленый свет для увеличения украинского экспорта, более тесной кооперации в сферах high-tech, инжиниринга, развития инвестиционного сотрудничества. Отличные новости, Биньямин Нетаньяху!" - говорится в сообщении.

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