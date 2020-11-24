Офис Генпрокурора планирует создать мобильные группы для расследования преступлений на Донбассе, - Мамедов

Офис Генерального прокурора намерен создать шесть мобильных групп для расследования преступлений на Донбассе.

Об этом заявил заместитель Генерального прокурора Гюндуз Мамедов в интервью ZN.UA, передает Цензор.НЕТ.

"Мы находимся в постоянном поиске, как еще усовершенствовать методику расследования, активизировать его, найти новые доказательства. Последствия вооруженного конфликта обязывают находить новые инструменты. Опять же, обратившись к международному опыту и проаудировав наши дела, мы вышли на ряд проблем. Например, не всегда оперативно фиксировались факты по горячим следам, и не было стандарта правовой оценки преступлений, в том числе для возможности рассмотрения кейсов в международных инстанциях.

Поэтому мы планируем запустить новый инструмент — мобильные группы. Предполагается, что они будут фиксировать грубые нарушения международных гуманитарных норм, прав человека, которые имели место в определенный период времени на конкретной территории. Речь идет об освобожденных территориях в 2014–2015 годах. Несмотря на то, что прошло более пяти лет, на месте событий могут быть доказательства, имеющие значение для расследований, свидетели и жертвы, которые помогут восстановить хронологию событий", рассказал он.

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По словам Мамедова, сейчас рассматривают вариант создания 6 таких групп сроком действия на полгода и с распределением их работы по территориальному принципу.

Например, одна группа – Авдеевка – Красногоровка – Марьинка Донецкой области, вторая – Мариуполь и т.п.

В такие миссии по установлению фактов должны входить прокурор, следователь, а в отдельных случаях и эксперты – судебно-медицинские, баллисты, экологи и представители Минобороны.