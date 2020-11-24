Зеленский подписал закон о допуске следователей и прокуроров в район ООС на Донбассе
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
Документ нормирует допуск представителей органов досудебного расследования и прокуратуры в район сдерживания российской агрессии в Донецкой и Луганской областях для выполнения полномочий, возложенных на них Уголовным процессуальным кодексом Украины.
Законом установлено, что представители органов досудебного расследования и прокуратуры могут осуществлять свои полномочия в уголовных производствах в отношении правонарушений, совершенных, в частности, в указанном районе. Им полагается обязательный допуск и соответствующее содействие.
Порядок допуска дознавателей, следователей и прокуроров в район сдерживания российской агрессии на Донбассе определяет командующий Объединенными силами.
Напомним, соответствующий законопроект Рада приняла 15 сентября.