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Зеленский подписал закон о допуске следователей и прокуроров в район ООС на Донбассе

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Зеленский подписал закон о допуске следователей и прокуроров в район ООС на Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях" о допуске дознавателей, следователей и прокуроров в район осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской федерации в Донецкой и Луганской областях".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Документ нормирует допуск представителей органов досудебного расследования и прокуратуры в район сдерживания российской агрессии в Донецкой и Луганской областях для выполнения полномочий, возложенных на них Уголовным процессуальным кодексом Украины.

Законом установлено, что представители органов досудебного расследования и прокуратуры могут осуществлять свои полномочия в уголовных производствах в отношении правонарушений, совершенных, в частности, в указанном районе. Им полагается обязательный допуск и соответствующее содействие.

Порядок допуска дознавателей, следователей и прокуроров в район сдерживания российской агрессии на Донбассе определяет командующий Объединенными силами.

Напомним, соответствующий законопроект Рада приняла 15 сентября.

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Топ комментарии

  • Igor Butenko 2bccf522
    Ви просто не розумієте для чого це зроблено. Це потрібно для того, щоб захисників України повільно по одному пересаджати у тюрми.
  • Igor L
    Це помилкове рішення Зеленського. Тепер всі слідчі та прокурори будуть учасниками бойових дій, що Україні абсолютно непотрібно! Потрібно ввести воєнний стан і проводити слідчі дії силами військової служби правопорядку, а судити за злочини - військовими трибуналами.
  • Чайка Київ
    Ой, і як це? Невже прокури будуть мотаться в ордло, щоб проводити досудові слідства? Чи це для того, щоб "кошмарити" наших воєнних і влаштувати на українських позиціях "прохідний двір" для колаборантів?
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