Лукашенко заявил, что Запад "строит схемы" и хочет подключить РФ к свержению власти в Беларуси

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко считает, что для его свержения Запад хочет подключить РФ, но не знает, как это сделать.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА, об этом он заявил сегодня на церемонии вручения верительных грамот послами зарубежных государств.

"Текущий момент можно оценивать по-разному. Но для нас очевидно одно - белорусы, как это всегда бывало в прошлом, доказали свою способность отстоять суверенитет страны, традиционные ценности и территориальную целостность, - сказал он. - Неоднократно заявлял и еще раз повторю, что только наш народ вправе решать, как будет развиваться в будущем белорусское государство".

Лукашенко напомнил, что сейчас по всей стране идет диалог о будущем Беларуси и путях ее развития. В данную дискуссию вовлечены рядовые граждане, трудовые коллективы, эксперты, парламентарии, представители общественных организаций и государственных структур: "Нам важно, чтобы было услышано мнение каждого. Все конструктивные предложения будут включены в повестку Всебелорусского народного собрания".

"Пользуясь случаем, хочу подчеркнуть одно обстоятельство. В последнее время западные государства очень волнуются по поводу дальнейшего развития Беларуси, очень переживают и строят разные схемы воздействия на белорусскую власть и Президента с целью свержения существующего строя. Дошли до того, что готовы подключить к этому процессу Россию, но не знают как (я делаю это заявление на основании железных, как говорят в Китае, фактов), - продолжил он. - В связи с этим хочу сказать, что Президента Беларуси можно отстранить от власти. Это реально. Подсказываю путь, он один, других нет: только белорусский народ это сможет сделать на основании тех законов, которые сегодня существуют, и белорусской Конституции. Как видите, совсем простой ответ на все вопросы, которые будоражат сегодня головы западных дипломатов, несущих службу в Беларуси, и тех, кто сегодня волнуется и озабочен этим вопросом на Западе, а также наших беглых".

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