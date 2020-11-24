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Глава Минкульта Ткаченко: Новогодний локдаун поддерживаю, предлагаю "встретить праздники в режиме онлайн"

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Глава Минкульта Ткаченко: Новогодний локдаун поддерживаю, предлагаю "встретить праздники в режиме онлайн"
Глава Министерства культуры и информационной политики Александр Ткаченко поддерживает идею введения полного локдауна на новогодние праздники.

Об этом он написал в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

Ткаченко отметил, что "по озвученному плану Миндрава нас ждет пока последний карантин выходного дня. Этого ждут все, кто сейчас не может работать в условиях коронавирусных запретов и ограничений. Речь идет и о креативной экономике, и о туризме и о малом и среднем бизнесе и тому подобное".

По мнению министра, "ситуация должна быть прогнозируемой, а растянутая во времени "красная зона" не может быть бесконечной и-за негативного влияния на экономику".

"Лучше прогнозируемый локдаун, чем длительная неопределенность. Поэтому я предлагал бы, во-первых, запланировать двухнедельный локдаун, привязанный к новогодним праздникам. Безусловно, Правительство должно помочь всем, кто финансово страдает в условиях безработицы. А, во-вторых, отказаться на Рождество и Новый год от массовых мероприятий и встретить праздники в режиме онлайн, например в зуме", - подытожил Ткаченко.

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Глава Минкульта Ткаченко: Новогодний локдаун поддерживаю, предлагаю встретить праздники в режиме онлайн 01

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Топ комментарии

  • Старый зольдат
    Саша, покрышки онлайн не тот эффект.
    Да и как кидать куски асфальта онлайн мне не понятно. впрочем, саша, ты и твоя говенная команда с телепомойки Г+Г метать ртом говно онлайн умеете как ни кто лучше в этой стране.
    Глава Минкульта Ткаченко: Новогодний локдаун поддерживаю, предлагаю "встретить праздники в режиме онлайн" - Цензор.НЕТ 4411
  • Андрей Стадник
    Эти твари совершенно сознательно убивают экономику.
    Да что там экономику?
    Они нас убивают.
    Почему какое-то чмо - клоун или журнашлюх решает за меня - жить мне или умереть?
    От того локдауна (когда транспорт не ездил) до сих пор не оклемались (и это при том, что я фрилансер и максимум куда хожу - до банкомата). А что делать всем предпринимателям?
    Вешаться?
  • Oljik
    Ткаченко - засракуль (заслужєнньій работнік культурьі) вже став очпуїтєльним експертом в царині епідеміології. Поістінє гльіба!
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