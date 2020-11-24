Австрия начнет вакцинацию от коронавируса в январе, завтра представят всеобъемлющий план
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Австрия планирует в начале января начать вакцинацию против коронавируса, завтра будет представлен всеобъемлющий план вакцинации.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание The Local.
Согласно плану вакцинации Европейского Союза, в Австрии будет доступно 24 миллиона доз.
По словам министра здравоохранения Австрии Рудольфа Аншобера, процесс, скорее всего, начнется в начале января.
"В январе у нас будет несколько сотен тысяч доз. Соответствующая логистика находится в стадии подготовки. Утверждение (вакцины. - Ред.) на рынке определяет фактический старт", - сказал Аншобер.
Отмечется, что в среду Австрия представит всеобъемлющий план вакцинации, а канцлер Себастьян Курц заявил, что он "вернет Австрию на путь возврата к нормальной жизни".