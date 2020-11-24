Второй тур местных выборов в Украине прошел спокойно и с незначительными нарушениями, - наблюдатели ENEMO

В международной миссии по наблюдениям за выборами в Украине ENEMO заявили, что второй тур местных выборов в Украине проходил спокойно, с небольшими нарушениями.

Об этом заявил председатель Международной миссии по наблюдению за выборами в Украине ENEMO Златко Вуйович на онлайн-пресс-конференции во вторник во время презентации предварительного отчета по второму туру местных выборов в Украине, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Голосование во время второго тура, которое было проведено 15 и 22 ноября, оценено в целом как спокойное, только с незначительными процедурными нарушениями", - отметил Вуйович.

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