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Советник главы ОП Подоляк о формировании пула лояльных блогеров: "Хочу, чтобы это были ребята знаковые, с ценностями"

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Советник главы ОП Подоляк о формировании пула лояльных блогеров: "Хочу, чтобы это были ребята знаковые, с ценностями"
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал основные характеристики, необходимые для блогеров "в президентском пуле".

Об этом Подоляк рассказал в интервью "Бабелю", передает Цензор.НЕТ.

"Я хочу, чтобы это были ребята знаковые, которые имеют ценностный флер", - сказал Подоляк, отвечая на вопрос о планах по формированию пула блогеров.

При этом Подоляк подчеркивает, что "блогеров с ценностями нельзя просто заставить делать то, что им скажет какой-то Миша".

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Подоляк убежден, что не нужно заставлять блогеров "писать по каким-то темникам".

"В социальных сетях работает авторитет. Блогеры должны иметь возможность приходить на оффреки в Офис президента, чтобы обсудить текущие вопросы... Для меня работа с блогерами - вопрос ценностей, а не ста долларов", - говорит советник главы ОП.

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