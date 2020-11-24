Советник главы ОП Подоляк о формировании пула лояльных блогеров: "Хочу, чтобы это были ребята знаковые, с ценностями"
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Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал основные характеристики, необходимые для блогеров "в президентском пуле".
Об этом Подоляк рассказал в интервью "Бабелю", передает Цензор.НЕТ.
"Я хочу, чтобы это были ребята знаковые, которые имеют ценностный флер", - сказал Подоляк, отвечая на вопрос о планах по формированию пула блогеров.
При этом Подоляк подчеркивает, что "блогеров с ценностями нельзя просто заставить делать то, что им скажет какой-то Миша".
Подоляк убежден, что не нужно заставлять блогеров "писать по каким-то темникам".
"В социальных сетях работает авторитет. Блогеры должны иметь возможность приходить на оффреки в Офис президента, чтобы обсудить текущие вопросы... Для меня работа с блогерами - вопрос ценностей, а не ста долларов", - говорит советник главы ОП.