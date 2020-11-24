17-летний парень в третий раз за год угнал маршрутку в Ривном, - Нацполиция

17-летний житель села Великий Алексин возвращался от бабушки из Ивано-Франковска. Около 20:00 он приехал на железнодорожный вокзал в Ривном и снова захотел покататься на маршрутке.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

"Сделал все, как обычно, "профессионально", ведь ранее дважды похищал аналогичное транспортное средство. Парень пришел на автостоянку на улице Макарова и, поскольку охранник как раз отлучился на несколько минут, беспрепятственно зашел на территорию стоянки. Водительская дверь была закрыта, а вот задняя - нет. В бардачке парень нашел ключи и быстро уехал со стоянки", - говорится в сообщении.

Около 00:30 охранник обходил территорию и увидел, что одной из маршруток нет. Он сразу сообщил в полицию. Патрульным полицейским в это время поступила информация, что водитель транспортного средства мог поехать в село Великий Алексин, поэтому они направились туда. Экипаж патрульных обнаружил маршрутное такси на улице Алексинской в Ривном. Однако парень по требованию полицейских не останавливался и даже сумел "оторваться" от копов, съехав на полевую дорогу и выключив свет фар.

Через некоторое время патрульные инспекторы все же разыскали без механических повреждений и в исправном состоянии транспортное средство на одной из улиц села Великий Алексин.

Сотрудники полиции установили и личность похитителя: им оказался уже всем знакомый 17-летний "угонщик маршруток". Парень аналогичным способом похитил маршрутку 26 февраля этого года, а через четыре дня - еще одну.

Сейчас он находится под круглосуточным домашним арестом без электронного средства контроля. И хотя суд вынес ему приговор - два года испытательного срока, он еще не вступил в законную силу.

По факту незаконного завладения транспортным средством, совершенного повторно, начато досудебное расследование по части 2 статьи 289 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от пяти до восьми лет лишения свободы. Несовершеннолетний признается в содеянном и, как и в прошлые разы, утверждает, что просто хотел покататься.

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