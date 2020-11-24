Гендиректор КБ "Южное" Дегтярев умер от коронавируса, - ОП

Один из самых опытных специалистов аэрокосмической отрасли в Украине, генеральный директор Конструкторского бюро "Южное" Александр Дегтярев умер от коронавируса.

Об этом на странице в сети Facebook сообщила пресс-служба Офиса Президент, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня зловещий ковид забрал еще одного украинца - Александра Дегтярева, генерального директора КБ "Южное". Он был из тех, чья жизнь сохраняла для нас большую мечту. Об Украине, которая может. Которая хочет и будет среди первых. К сожалению, мы особенно остро это понимаем, когда теряем именно тех, кто умел ломать стереотипы и расширять горизонты", - говорится в сообщении.

В Офисе Президента отметили, что Дегтярев - один из самых опытных специалистов нашей аэрокосмической отрасли.

"Он понимал полностью, как важно интегрировать Украину в глобальную работу по расширению возможностей человечества в космосе. Ему удавалось это даже тогда, когда эгоизм украинских политиков мешал увидеть хоть что-то, кроме их собственной выгоды. Наше государство обязательно восстановит весь свой потенциал. Это - наш долг перед теми, кто видел и боролся за технологическую и современную Украину. И это та самая большая мечта, ради которой жил генеральный директор Конструкторского бюро "Южное" Александр Дегтярев. Искренние соболезнования семье, близким и Украины", - подытожили в ОП.

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