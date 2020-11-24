Повторные выборы мэра Борисполя состоятся 17 января. ДОКУМЕНТ

Бориспольская городская ТИК своим постановлением №176 назначила повторные выборы на пост мэра города на 17 января 2020 года, а начало избирательного процесса приходится на 28 ноября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на гражданскую сеть ОПОРА.

В понедельник, 23 ноября наблюдателям ОПОРЫ стало известно, что постановлением №176 Бориспольская городская ТИК назначила повторные выборы городского головы на 17 января 2021 года. Начало избирательной кампании приходится на конец этой недели, а именно 28 ноября.

По состоянию на вечер 23 ноября, Бориспольская ТИК обнародовала вышеупомянутое постановление. Как отмечается в постановлении ТИК такая дата повторных выборов была выбрана с учетом выводов изложенных в постановлении ЦИК №500.

Напомним, на местных выборах 25 октября победил действущий мэр Анатолий Федорчук, однак он умер 28 октября, еще до официального объявления результатов выборов, от коронавирусной болезни COVID-19.

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