После повышения тарифа на передачу электроэнергии придется сокращать людей или консервировать заведения, - львовский ресторатор
Об этом заявил львовский ресторатор, совладелец более 100 ресторанов Андрей Худо в эфире телеканала "Украина 24".
"Совсем не вовремя идет повышение тарифа на передачу элекроэнергии. Потому что идет зима, это тяжелый период, большие счета по газу и по электрике. Кроме этой проблемы, вопросы еще закрытия, локдаунов, невозможность работать заведениям", - рассказал Худо.
По его словам, чтобы не накапливать убытки, заведения общественного питания вынуждены сокращать сотрудников или приостанавливать свою деятельность на время, а то и вообще закрываться.
"Мы реагируем на эти вызовы сокращением персонала, закрытием заведений, которые генерируют убытки, или консервацией их до весны, если это наше помещение", - пояснил Худо.
Напомним, Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, повысила с 1 декабря 2020 до 30% - с 240,23 грн / МВт-час до 312,76 грн / МВт-час.
Президент объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков заявил, что повышение тарифов "Укрэнерго" на передачу электроэнергии приведет к закрытию промышленных предприятий и падению экономики. А народный депутат, председатель профсоюза шахтеров Михаил Волынец прогнозирует закрытие шахт в случае роста тарифов на ток.
Ранее министр экономического развития Игорь Петрашко обещал малому бизнесу программу "Доступные кредиты 5-7-9%", которая так и не заработала.