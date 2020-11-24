Мы фиксируем уменьшение количества образцов, поступающих для ПЦР-тестов. Симптомы ОРВИ являются основанием для проверки на COVID-19, - Ляшко
Об этом сказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"При имеющейся мощности нашей лабораторной базы делать 50 тыс. исследований в сутки, в последнее время мы фиксируем уменьшение количества образцов в лабораториях. Хотел бы подчеркнуть, Украина сегодня на красном уровне распространения коронавирусной болезни, поэтому люди, которые имеют симптомы острой респираторной инфекции, а это внезапное начало заболевания, лихорадка свыше 38 градусов, длительный кашель, головная боль, боль в мышцах, потеря аппетита, обоняния, вкуса - это все основания обратиться к врачу и сдать образцы на исследование", - сказал Ляшко.
Главный санитарный врач отметил, что в случае отказа в проведении тестирования пациент может обратиться на горячую линию Контакт-центра МЗ 0800 60 20 19, операторы которого должны зафиксировать обращение.