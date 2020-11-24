Дерюгина о Чемпионате Европы по художественной гимнастике в Киеве: 23 страны делают большой подвиг ради спорта. ФОТО

Уже на этой неделе, с 26 по 29 ноября в Киевском дворце спорта стартует 36-ой Чемпионат Европы по художественной гимнастике. Из-за пандемии коронавируса "Европейская гимнастика" (European Gymnastic) решила перенести несколько чемпионатов Европы, запланированных в этом году. Но все же три из них состоятся. Первый - по художественной гимнастике - пройдет именно в Киеве.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в понедельник, 23 ноября, на пресс-конференции в Киеве сообщил президент "Европейской гимнастики" Фарид Гаибов.

"Первый чемпионат пройдет в этой прекрасной стране. Это уже второй раз, когда здесь проводится Чемпионат Европы, также здесь проводился Чемпионат мира", - отметил он.

Фарид Гаибов также рассказал, что Европейская гимнастика вынуждена была разработать новые рекомендации по организации соревнований и всех противоэпидемических мероприятий.

"Это достаточно большой документ и мы постарались учесть все новые правила, рекомендации. Конечно же, это определенные неудобства нашим организаторам, но еще раз спасибо за то, что они смогли все сделать правильно", - сказал он.

Как рассказал министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт, несмотря на пандемию Covid-19, в сентябре этого года Украина успешно провела международный турнир по художественной гимнастике - "Кубок Дерюгиной", а теперь проводит в столице и континентальное первенство.

"Нам очень приятно, что художественная гимнастика работает, дети готовятся к основным соревнованиям, к Олимпийским играм. Два месяца назад мы провели в Киеве "Кубок Дерюгиной" и провели на высоком уровне. В такие тяжелые времена мы провели это мероприятие и сейчас мы проводим Чемпионат Европы в городе Киеве", - сказал Гутцайт.

Вице-президент Украинской федерации гимнастики Ирина Дерюгина в свою очередь отметила, что 23 страны, которые примут участие в чемпионате, делают большой подвиг ради спорта.

"Я знаю, какие безумные трудности испытывает сегодня каждая страна. Сегодня гимнастика борется за свое сосуществование в мире, потому что когда перенесли Олимпиаду, когда убрали все соревнования - мы всеми силами пытались делать в стране все, что мы могли сделать. Даже больше. Все для того, чтобы подготовить детей к соревнованиям, потому что психологически, физически и морально было тяжело. Поэтому 23 страны, которые приезжают - эти страны делают подвиг ради спорта. Ради того, чтобы сохранить гимнастику к Олимпиаде, сохранить Олимпийские игры", - отметила она.

Финал Чемпионата Европы по художественной гимнастике будет транслироваться на эфирном канале Индиго TV, зрители которого получат доступ к просмотру важного события на всех платформах (Т2, спутник, отт-сервисы и кабельное телевидение), а полную версию и все выступления сборной на Чемпионате Европы смогут посмотреть пользователи платформы OLL.TV. "Болельщики не смогут прийти лично на Чемпионат, но мы сделаем все возможное для того, чтобы соревнования смогли люди в любой точке страны", - отметил директор по стратегии и развитию бизнеса "Медиа Группы Украина" Федор Гречанинов.