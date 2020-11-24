Зеленский уволил Габинета с должности главы Хмельницкой ОГА и назначил и.о. Примуша, - указ
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Президент Украины Владимир Зеленский уволил Дмитрия Габинета с должности главы Хмельницкой ОГА.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в указе президента №510/2020.
"Уволить Габинета Дмитрия Анатольевича с должности главы Хмельницкой областной государственной администрации согласно поданному им заявлению", - говорится в указе.
Другим указом 511/200 Зеленский временно возложил исполнение обязанностей главы Хмельницкой областной государственной администрации на Романа Примуша.
Напомним, ранее Кабмин согласовал увольнение Габинета с поста главы Хмельницкой ОГА и назначение на его место Сергея Гамалия.
Отметим, что Зеленский назначил Габинета главой Хмельницкой ОГА 22 ноября 2019 года.