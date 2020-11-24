Центральная больница Ивано-Франковска приостанавливает прием COVID-больных из-за больших затрат кислорода: нужно перевести дух, - горсовет

В Ивано-Франковске Центральная городская клиническая больница (ЦГКБ), где лечат пациентов с коронавирусной болезнью, временно приостанавливает госпитализацию больных из-за больших затрат кислорода.

Об этом в Ивано-Франковске на оперативном совещании сообщила начальник управления здравоохранения Ивано-Франковского городского совета Мария Бойко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"С сегодняшнего дня есть договоренность о временном приостановлении госпитализации больных в ЦГКБ. Вся госпитализация больных будет осуществляться в городскую больницу №1 и в больницы, которые есть вокруг Ивано-Франковска: Тисменицкая, Лисецкая, Богородчанская, Тлумацкая, Галицкая. Почему? Есть большое количество пациентов в ЦГКБ, которые находятся на кислороде, а это 28 пациентов в трех реанимациях и 60 пациентов, находящихся на кислородных концентраторах и на разных кислородных точках. Затраты кислорода очень большие, и для того, чтобы оборудование исправно работало и не возникло чрезвычайных ситуаций, согласовано временное приостановление госпитализации пациентов", - сообщила Бойко.

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Чиновница просит жителей города с пониманием отнестись к ситуации. По ее словам, больнице необходимо "перевести дух".

Бойко также отметила, что в Ивано-Франковске количество больных коронавирусной болезнью резко растет. В двух больницах, которые принимают больных с подозрением на COVID-19 , находятся 454 пациента, из них 32 - в реанимационных отделениях и 124 - на кислородной терапии. Наполненность коек в ЦГКБ составляет 73%, в городской больнице №1 - 84%. Власть развернула дополнительные койко-места в городском перинатальном центре и в детской больнице.