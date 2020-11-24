Мы предлагали, чтобы сначала построили музей Майдана, потому что он находится в месте, где строительство не мешает следствию, - Горбатюк

Бывший руководитель Управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк подтверждает, что представители музея Майдана неоднократно обращались в прокуратуру, чтобы согласовать, когда можно вести строительство мемориала Героям Небесной Сотни.

Об этом говорится в статье Цензор.НЕТ.

"Мы сразу сказали, что еще не завершили проведение следственных экспериментов. Поэтому еще нельзя проводить работы, пока мы их не завершим. Они уточняли, сколько времени на это надо. Я уточнил у следователей. Предварительно они сказали, что оставалось то ли 20, то ли 30 следственных экспериментов, точно сейчас не вспомню. Определили, что нам надо до трех месяцев, чтобы завершить", – рассказал он. Но добавил, что этот срок растянулся по не зависящим от следствия обстоятельствам.

Горбатюк подчеркнул, что очень важно сохранять ландшафт местности до вступления приговоров в силу, то есть до тех пор, пока они не подтверждены в апелляции.

"Там такой план, что они практически разравнивают спуск, то есть обстановка изменится полностью, – объяснил Горбатюк. – А теперь представьте: следствие провело эксперименты, идет суд. Но как только спуск разравняют, встает подозреваемый по событиям 20 февраля и говорит, что хочет на местности показать, как это происходило. Или пять их встает. А уже показать нельзя. Смогут говорить, что уничтожили специально. Начнутся манипуляции. Мы предлагали, чтобы сначала построили музей, потому что он находится в месте, где строительство не мешает следствию. Возле него можно стелу поставить, цветы возлагать. Но они решили пойти другим путем".

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Напомним, правоохранители утром 19 ноября провели обыски в Музее Революции Достоинства. Позже в СБУ сообщили, что руководство Музея Революции Достоинства подозревается в хищении 111 млн грн бюджетных средств.