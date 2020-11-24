Улица Институтская должна быть под арестом, пока не будет приговоров по событиям 18-20 февраля, - Донской

Руководитель департамента по расследованию "дел Майдана" Офиса Генпрокурора Алексей Донской считает, что часть улицы Институтской должна быть под арестом, пока не будет приговоров, вступивших в законную силу по событиям 18-20 февраля 2014 год.

Об этом говорится в статье Цензор.НЕТ.

"До момента, пока у нас не будет приговоров, вступивших в законную силу по событиям 18-20 февраля 2014 года, с процессуальной точки зрения изменение ландшафта улицы Институтской (аллеи Героев Небесной сотни, – Ред.) невозможно. Не потому, что кто-то вовремя не провел следственных экспериментов, а потому, что к этому вопросу мы постоянно возвращаемся и в ходе судебного разбирательства по тем производствам, которые сейчас рассматриваются", - отметил Донской.

Также, по его словам, в прокуратуру обращаются новые потерпевшие, которые в силу определенных обстоятельств не могли обратиться раньше.

"Те пострадавшие, о которых вообще не было информации. Сейчас они обращаются, подают медицинскую документацию, с ними также необходимо проводить следственные действия. Следственный эксперимент – одно из таких важных следственных действий. Кроме того, появляются новые видеозаписи. Делаются какие-то вбросы с той же стороны защиты о каких-то снайперах. Эта информация также должна быть проверена путем проведения следственных экспериментов. Если изменить ландшафт Институтской, мы потеряем возможность противодействовать этим манипуляциям", - отметил Донской.

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Напомним, правоохранители утром 19 ноября провели обыски в Музее Революции Достоинства. Позже в СБУ сообщили, что руководство Музея Революции Достоинства подозревается в хищении 111 млн грн бюджетных средств.