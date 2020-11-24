Пленки Вовка: ВАКС вновь попытается избрать меру пресечения главе ОАСК 3 декабря

Антикоррупционный суд планирует избрать меру пресечения в отношении фигуранта дела о захвате власти главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка, который уже не раз игнорировал заседания ВАКС.

Об этом сообщает пресс-служба ВАКС, информирует Цензор.НЕТ.

В ВАКС напомнили, что председатель Окружного административного суда Киева, его заместитель и другие судьи этого суда не явились на заседание в понедельник, 23 ноября, для избрания меры пресечения.

Поэтому следственный судья постановил отложить рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения заместителю председателя ОАСК на 30 ноября 2020 в 11:00, ходатайства об избрании меры пресечения председателю ОАСК - на 3 декабря 2020 на 9:30, ходатайств об избрании меры пресечения еще двум судьям ОАСК - на 3 декабря 2020 на 10:00 и 13:00.

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Напомним, 1 сентября Высший совет правосудия решил не отстранять скандального судью Окружного админсуда Киева Павла Вовка от должности в связи с привлечением к уголовной ответственности.

Ранее генпрокурор Ирина Венедиктова подписала представление об отстранении от должности Вовка и судей Окружного админсуда.

17 июля детективы НАБУ сообщили о подозрении председателю Окружного административного суда города Киева, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины.

21 июля в НАБУ сообщили, что в рамках уголовного производства, по которому Национальное антикоррупционное бюро в пятницу проводило обыски в Окружном административном суде столицы, о подозрениях сообщили уже 12 лицам.

Председатель Окружного административного суда Киева Вовк называет эти обвинения заказом "иностранных агентов", которые якобы пытаются захватить судебную власть.

Судьи Окружного админсуда Киева заявили о "беспрецедентном давлении" и попросили вмешаться президента Владимира Зеленского.

Некоторым судьям, которых НАБУ вызвало на допрос, в ОАСК не смогли вручить повестки, потому что судьи находятся в отпуске.

11 августа НАБУ объявило в розыск председателя ОАСК Вовка, его заместителя, трех судей этого суда и двух экс-членов ВСП. Вовк в ответ заявил: "Я в Украине, не прячусь, готов прибыть в НАБУ на допрос".