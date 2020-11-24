Яблонский об окончании следственных экспериментов на Институтской: "Невозможно сказать по времени, потому что это не от нас зависит"

Заместитель начальника Управления ГБР по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах, Артем Яблонский заявил, что не может точно сказать, когда снимут арест с земельного участка для строительства мемориала Героям Небесной Сотни.

Об этом говорится в статье Цензор.НЕТ.

"Невозможно сказать по времени, потому что это не от нас зависит. Это связано с судебными процессами. К нам поступают запросы из Кабмина, Минкультуры, но не мы принимали такое решение, нам передали дела с уже наложенным арестом, а свою позицию прокуратура озвучила. Арест наложен до завершения следственных действий. Следственные действия завершить просто с теми людьми, которые здесь", - отметил Яблонский.

По его словам, в судах есть много дел, в том числе по беркутовцам, которых выдали в Россию в рамках обмена.

"Если бы был вступивший в законную силу приговор, мы могли бы сказать, что эти обстоятельства уже установлены, что никаких снайперов не было, что протестующих расстреливала "Черная рота". Ведь есть версия противоположная, которую выдвигают адвокаты беркутовцев. Они предоставили видео и т.д. Опровергнуть эту версию будет невозможно без проведения следственных экспериментов. Дело в том, что если они заявят какую-то свою позицию, или сторона защиты приведет свидетелей, необходимо будет проверить их показания, проводя следственные эксперименты", - добавил Яблонский.

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Напомним, правоохранители утром 19 ноября провели обыски в Музее Революции Достоинства. Позже в СБУ сообщили, что руководство Музея Революции Достоинства подозревается в хищении 111 млн грн бюджетных средств.

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