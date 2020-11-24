В оккупированном Шахтерске мужчина подорвал боеприпас, показывая "фейерверк": ранены трое детей, двухлетний малыш лишился глаза

В оккупированном Шахтерске трое детей и их отчим получили осколочные ранения из-за подожженного для забавы боеприпаса.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Остров", об этом сегодня сообщили в так называемом "МВД ДНР".

Отмечается, что тридцатилетний мужчина обнаружил корпус гранатометного выстрела и решил принести его домой. Вечером он достал его из портфеля, вышел во двор дома и позвал троих несовершеннолетних детей.

"Мужчина вкрутил боеприпас в землю и поджег. Вместо ожидаемого "фейерверка" произошел взрыв, в результате которого отчим и дети получили осколочные ранения. В результате травмы двухлетний ребенок лишился одного глаза", - говорится в сообщении.

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