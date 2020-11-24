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Зеленский анонсировал аннулирование налогового долга до 3060 грн и налоговые каникулы для предпринимателей первой группы

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Зеленский анонсировал аннулирование налогового долга до 3060 грн и налоговые каникулы для предпринимателей первой группы
Президент Владимир Зеленский заявил, что предпринимателям первой группы при усилении карантинных мероприятий обеспечат налоговые каникулы, а гражданам с налоговым долгом до 3060 грн его простят.

Об этом Зеленский сообщил в очередном видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Почти 4 миллионам граждан с налоговым долгом до 3060 грн налоговый долг аннулируют... При усилении ограничительных мероприятий 200 тыс. ФОП первой группы будут освобождены от оплаты всех налогов и сборов, включая ЕСВ", - отметил Зеленский.

Президент также сообщил, что возобновят помощь ФОП, у которых есть дети до 10 лет, компенсацию по безработице и кредитные каникулы в рамках программы "5-7-9".

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Топ комментарии

  • Igor L
    Податкова пільга має бути нарахована кожному і тим хто має борги і тим хто не має боргів, щоб принцип рівності всіх перед законом було дотримано!
  • ХОРТ
    Завжди хочеться як найкраще, але вийде як завжди. Якщо немає боргів то платіжеспроможні... а як спроможні то платіть і далі..
  • Старый зольдат
    Как откуда, запустит печатный станок. Если уже не запустил.
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