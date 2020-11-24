48% украинцев готовы поддержать вариант де-факто изоляции ОРДЛО, - опрос Центра Разумкова

Почти половина украинцев готовы поддержать вариант полной изоляции ОРДЛО (прекращение всех отношений, социальных выплат).

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.

"Общественное мнение разделено почти пополам относительно варианта восстановления контроля над оккупированными территориями согласно тексту Минских договоренностей (особый статус, амнистия, выборы до восстановлении контроля)", - говорится в сообщении.

В случае невозможности возврата этих территорий под контроль Украины, почти половина респондентов - 48,3% (считают желательным 15,4% и допустимым 32,9%) готовы поддержать вариант де-факто изоляции ОРДЛО (прекращение всех отношений, социальных выплат). Такой вариант является недопустимым для меньшей, но также существенной доли граждан - 28,7% опрошенных. Распределение мнений на Юге и Востоке существенно отличается от общеукраинского - 33,6% и 41,1%, соответственно - считают этот вариант недопустимым.

Абсолютно недопустимыми результатами завершения этого конфликта для большинства граждан является отделение этих территорий или с последующим присоединением их к России (69,1%), или с образованием независимых государств (60,6%). Допустимыми такие варианты считают около 24% и 30% жителей Юга и около 17% и 24% жителей Востока, соответственно.

Еще две "провокационные" идеи - совместных с ОРДЛО инспекций и возобновления водоснабжения в оккупированный Крым - воспринимаются как односторонние уступки, которые не способствуют урегулированию конфликта, относительным большинством опрошенных (45% и 48,6%, соответственно).

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