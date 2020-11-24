Рада готова рассматривать проект Госбюджета-2021, как только он поступит от Кабмина: не хочется возвращаться к позорным "бюджетным новогодним ночам", - Кондратюк
Об сообщает пресс-служба парламента со ссылкой на исполняющую обязанности председателя Верховной Рады Елену Кондратюк, передает Цензор.НЕТ.
Она отметила, что в парламенте обеспокоены тем, что правительство до сих пор не подало доработанный проект Госбюджета-2021.
"Парламент готов рассматривать проект Госбюджета на следующий год во втором чтении, как только он будет готов. Мне лично, как и многим народным депутатам, очень не хочется возвращаться к позорным "бюджетным новогодним ночам", – отметила Кондратюк.
Вместе с тем она подчеркнула, что законодательный орган работает в обычном режиме, проводятся аппаратные совещания, совместно с аппаратом обеспечивается стабильное функционирование учреждения.
"К сожалению, COVID-19 болеют 27 народных депутатов и 34 работника аппарата Верховной Рады ", – добавила Кондратюк.