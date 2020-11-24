Песков объяснил, почему Путина пока нельзя прививать российской вакциной от COVID-19
Как передает Цензор.НЕТ со ссыкой на УНИАН, об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Отвечая на вопрос, вакцинировался ли Путин от коронавируса, Песков сказал: "Президент сам сообщит, когда посчитает это необходимым".
На вопрос, почему президент РФ пока не принял решение о вакцинации от коронавируса, представитель Кремля заявил, что в России пока не началась широкая вакцинация.
"В качестве добровольца глава государства не может принимать участие в вакцинации. Это невозможно", - сказал Песков.
"Президент не может использовать не сертифицированную вакцину. Сейчас закончатся все процедуры и потом, если он (Путин) посчитает необходимым, он об этом сообщит", - подчеркнул он.
Песков подтвердил, что российская вакцина не прошла третью фазу испытания и вакцинация в РФ еще не началась.
Он отметил, что сегодня Путин примет участие в церемония вручения верительных грамот послами иностранных государств и она будет проводится с "учетом новых реалий эпидемиологических".
По его словам, будут приниматься меры для соблюдения "эпидемиологической безопасности" для президента и глав дипломатических миссий.