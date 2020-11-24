Минздрав и МВД готовят проект по созданию единого аэромедицинского пространства для транспортировки "тяжелых" пациентов
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Минздрав и МВД начали тесное взаимодействие по обеспечению логистики и привлечения авиационной техники для поддержания качественного и своевременного обеспечения потребностей в сфере здравоохранения.
Отмечается, что данный пилотный проект будет предусматривать привлечение аеротехничних возможностей (судов авиационной системы МВД, в частности самолетов и вертолетов ГСЧС и Нацполиции), которые круглосуточно будут дежурить вместе с бригадами службы экстренной медицинской помощи, чтобы оперативно транспортировать пациентов в случаях ургентных, чрезвычайных ситуаций, ДТП и т.д. в соответствующие учреждения здравоохранения в случае невозможности использования автомобильного транспорта.
Среди прочего, проектом предусмотрена реализация системы доставки донорских органов и реципиентов в рамках проведения трансплантаций.