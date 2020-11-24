Минздрав и МВД готовят проект по созданию единого аэромедицинского пространства для транспортировки "тяжелых" пациентов

Министерство здравоохранения Украины и Министерство внутренних дел готовятся к запуску пилотного проекта на 2021, согласно которому будет создано единое аэромедицинское пространство для транспортировки "тяжелых" пациентов в двух областях Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Минздрав и МВД начали тесное взаимодействие по обеспечению логистики и привлечения авиационной техники для поддержания качественного и своевременного обеспечения потребностей в сфере здравоохранения.

Отмечается, что данный пилотный проект будет предусматривать привлечение аеротехничних возможностей (судов авиационной системы МВД, в частности самолетов и вертолетов ГСЧС и Нацполиции), которые круглосуточно будут дежурить вместе с бригадами службы экстренной медицинской помощи, чтобы оперативно транспортировать пациентов в случаях ургентных, чрезвычайных ситуаций, ДТП и т.д. в соответствующие учреждения здравоохранения в случае невозможности использования автомобильного транспорта.

Среди прочего, проектом предусмотрена реализация системы доставки донорских органов и реципиентов в рамках проведения трансплантаций.

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