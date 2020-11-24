США и Украина постоянно занимаются поиском целей для хакерских атак на Крым, - секретарь Совбеза РФ Патрушев

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев обвинил спецслужбы США, Украины и других стран в "постоянном поиске уязвимостей в информационных системах Крыма" для оказания на них негативного воздействия.

Об этом он сказал во вторник на совещании в режиме видеоконференции по вопросам нацбезопасности на территории оккупированного Крыма, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Cпецслужбы иностранных государств, в первую очередь США и Украины, ведут постоянную работу, направленную на определение наличия уязвимостей информационной инфраструктуры на территории Крымского полуострова, позволяющих получить несанкционированный доступ к охраняемым ресурсам и оказать на нее негативное воздействие", - сказал Патрушев.

Кроме того, Патрушев указал на опасность использования госорганами зарубежных систем видеоконференций.

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Он отметил, что на территории полуострова основные компьютерные инциденты связаны с внедрением вредоносного программного обеспечения.

"Это становится возможным из-за использования органами власти и местного самоуправления зарубежных систем видеоконференции", - сказал Патрушев.

Публичных комментариев спецслужб Украины и США по поводу высказываний Патрушева нет.

До этого Патрушев сообщил, что на территории оккупированного Крыма заблокированы более 1,6 тыс. интернет-ресурсов. Он утверждает, что заблокированные сайты "содержат информацию экстремистского характера".

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