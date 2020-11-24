Киево-Могилянская академия открыла донабор для белорусов, пострадавших от режима Лукашенко
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение университета.
В частности, "Киево-Могилянская академия" дает возможность:
- Поступить на 1-й год обучения бакалаврских и магистерских программ. Отмечается, что с 9 ноября по 15 декабря 2020 года университет объявляет специальный дополнительный набор для граждан Беларуси, которые подверглись притеснениям в своей стране. Прием документов и вступительные экзамены в форме собеседований происходят в онлайн режиме.
- Возобновиться для дальнейшего обучения на бакалаврских и магистерских программах - преимущественно от 2-го года обучения - в течение 2020/2021 учебного года (во время зимних и летних каникул) тем белорусским студентам, которых исключили из белорусских университетов по политическим мотивам.
Отмечается, что зачисленным для обучения белорусским гражданам НаУКМА гарантирует обучение и проживание в общежитиях по стоимости, предусмотренной для граждан Украины.
Для получения онлайн консультации по вступлению на украиноязычные программы НаУКМА нужно заполнить регистрационную форму
Университет напоминает, что преподаватели и студенты белорусских вузов стали активными участниками акций против фальсификаций результатов выборов – и, отстаивая свое право на свободу и свободное волеизъявление, страдают от репрессий режима Александра Лукашенко.
НаУКМА отмечает, что свобода – основополагающая ценность могилянцев, поэтому "Могилянка" всегда будет поддерживать тех, кто разделяет это.