Руководители ХТЗ вымогали с рабочих взятки за ордеры на жилплощадь в заводских общежитиях, - СБУ
Об этом написал на своей странице в Facebook начальник пресс-центра УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула, передает Цензор.НЕТ.
"Сотрудники СБ Украины задокументировали, что за каждый ордер должностные лица требовали от $3 тыс. до $5 тыс., несмотря на то, что работники проживали в этих общежитиях, были в них зарегистрированы, имели стаж работы на предприятии от 10 до 20 лет. В случае отказа платить взятку, злоумышленники, злоупотребляя служебными полномочиями, переселяли людей в другие помещения со значительно худшими жилищными условиями", - отметил Абдула.
По его словам, по предварительным оценкам, от действий должностных лиц могли пострадать более 100 работников завода.
Сейчас правоохранители проводят обыски по местам работы и проживания фигурантов. Решается вопрос о сообщение им о подозрении по ч. 4 ст. 368-3 Уголовного кодекса Украины.
Разоблачение сделки проводилось Управлением СБУ в Харьковской области при координации Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБ Украины совместно со следователями Основянского отдела ГУ Нацполиции в Харьковской области под процессуальным руководством Харьковской местной прокуратуры № 5.