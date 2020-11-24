Руководители ХТЗ вымогали с рабочих взятки за ордеры на жилплощадь в заводских общежитиях, - СБУ

Должностные лица ЧАО "Харьковский тракторный завод", отвечающие за имущество и безопасность предприятия, организовали механизм вымогательства и получения с работников предприятия денег за выдачу ордеров на жилую площадь в заводских общежитиях, которые планировалось в этом году передать на баланс горсовета, что позволило бы людям приватизировать недвижимость.

Об этом написал на своей странице в Facebook начальник пресс-центра УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула, передает Цензор.НЕТ.

"Сотрудники СБ Украины задокументировали, что за каждый ордер должностные лица требовали от $3 тыс. до $5 тыс., несмотря на то, что работники проживали в этих общежитиях, были в них зарегистрированы, имели стаж работы на предприятии от 10 до 20 лет. В случае отказа платить взятку, злоумышленники, злоупотребляя служебными полномочиями, переселяли людей в другие помещения со значительно худшими жилищными условиями", - отметил Абдула.

По его словам, по предварительным оценкам, от действий должностных лиц могли пострадать более 100 работников завода.

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Сейчас правоохранители проводят обыски по местам работы и проживания фигурантов. Решается вопрос о сообщение им о подозрении по ч. 4 ст. 368-3 Уголовного кодекса Украины.

Разоблачение сделки проводилось Управлением СБУ в Харьковской области при координации Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБ Украины совместно со следователями Основянского отдела ГУ Нацполиции в Харьковской области под процессуальным руководством Харьковской местной прокуратуры № 5.