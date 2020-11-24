Экс-прокурора будут судить за незаконное привлечение к ответственности активистов Евромайдана, - Офис Генпрокурора

Под процессуальным руководством прокуроров Офиса генерального прокурора в суд направлено обвинительное заключение в отношении действующего адвоката - бывшего прокурора отдела прокуратуры Киев.

"По данным следствия, 21 января 2014 прокурор, действуя по предварительному сговору со своими руководителями и следователями милиции, безосновательно согласовал сообщение о подозрении в массовых беспорядках двум незаконно задержанным участникам евромайдана. В дальнейшем к протестующим была применена мера пресечения - содержание под стражей", - говорится в обнародованном во вторник сообщении пресс-службы Офиса Генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

Экс-прокурору инкриминируют незаконное воспрепятствование проведению собраний и митингов, по предварительному сговору группой лиц; злоупотребление служебным положением; служебный подлог, а также привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, соединенное с обвинением в совершении особо тяжкого преступления (ч. 2 ст. 28, ст. 340, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст . 28 ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 372 УК Украины).

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