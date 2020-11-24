С новым президентом Молдовы Санду Украине нужно решить вопросы, которые "поросли мхом", - Кулеба
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода", об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
"Президент Зеленский пригласил Майю Санду посетить Киев, до этого планируется мой визит в Молдову, нам есть о чем поговорить. Это не только Крым, это не только Приднестровье. Это так же развитие торговли между нашими странами. Не будем скрывать, это и решение тех проблемных вопросов, которые есть в наших двусторонних отношениях, которые уже "мхом поросли". Пришло время их решать. И терпеть уже нет смысла эту ситуацию", - сказал глава МИД Украины.
Кулеба отметил важность развития отношений между Украиной и Молдовой в динамическом русле "в интересах обеих стран и региона в целом". Кроме того, министр признал, что при президенте Додоне по вопросу оккупированного Крыма позиция Молдовы была "неоднозначной".
"Избрание Майи Санду на пост президента Молдовы позволяет нам перевернуть негативную страницу в отношениях с этой соседней страной ... Поскольку Майя Санду всегда четко высказывалась по поводу российской агрессии и по поводу незаконной оккупации Крыма Российской Федерацией. Никаких препятствий для развертывания полного взаимодействия с новым руководством Молдовы больше нет", - подчеркнул министр.