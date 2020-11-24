С новым президентом Молдовы Санду Украине нужно решить вопросы, которые "поросли мхом", - Кулеба

В отношениях Украины и Молдовы остается ряд двусторонних вопросов, требующих внимания, в частности со стороны новоизбранного президента Молдовы Майи Санду.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода", об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Президент Зеленский пригласил Майю Санду посетить Киев, до этого планируется мой визит в Молдову, нам есть о чем поговорить. Это не только Крым, это не только Приднестровье. Это так же развитие торговли между нашими странами. Не будем скрывать, это и решение тех проблемных вопросов, которые есть в наших двусторонних отношениях, которые уже "мхом поросли". Пришло время их решать. И терпеть уже нет смысла эту ситуацию", - сказал глава МИД Украины.

Кулеба отметил важность развития отношений между Украиной и Молдовой в динамическом русле "в интересах обеих стран и региона в целом". Кроме того, министр признал, что при президенте Додоне по вопросу оккупированного Крыма позиция Молдовы была "неоднозначной".

"Избрание Майи Санду на пост президента Молдовы позволяет нам перевернуть негативную страницу в отношениях с этой соседней страной ... Поскольку Майя Санду всегда четко высказывалась по поводу российской агрессии и по поводу незаконной оккупации Крыма Российской Федерацией. Никаких препятствий для развертывания полного взаимодействия с новым руководством Молдовы больше нет", - подчеркнул министр.

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