Снайпер наемников РФ работал под Авдеевкой: ранен украинский воин, - 72-я ОМБр

Во вторник, 24 ноября, на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники нарушили договоренности, вступившие в действие 27 июля. В результате работы снайпера был ранен украинский военный.

Об этом сообщает пресс-служба 72-й ОМБр имени Черных Запорожцев, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня, 24 ноября, российско-оккупационные войска цинично нарушили договоренности, вступившие в действие 27 июля 2020 г. в соответствии с решением Трехсторонней контактной группы.

Около полудня в пригороде Авдеевки вследствие выстрела вражеского снайпера получил огнестрельное ранение военнослужащий Объединенных сил. Украинскому защитнику оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья тяжелое.

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Объединенные силы огонь в ответ не открывали в связи с мерами эвакуации раненого.

О дерзких и коварных действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников немедленно сообщили представителям ОБСЕ через украинскую сторону Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон", - говорится в сообщении.