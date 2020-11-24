ВАКС закрыл дело о недостоверном декларировании судьей Высшего админсуда Голяшкиным

Уголовное производство в отношении декларирования недостоверной информации судьей Высшего административного суда Украины Олега Голяшкина закрыто.

"Сегодня, 24 ноября, коллегия судья Высшего антикоррупционного суда закрыла уголовное производство по обвинению судьи Высшего административного суда Украины в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 366-1 УК Украины", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-службы суда.

Отмечается, что уголовное производство закрыто "из-за того, что 27 октября 2020 Конституционный Суд Украины признал неконституционной статью 366-1 Уголовного кодекса Украины (декларирование недостоверной информации)".

Агентству "Интерфакс-Украина" в ВАКС подтвердили, что речь идет о судье Высшего административного суда Украины Олеге Голяшкине.

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Напомним, в 2017 году Олег Голяшкин стал фигурантом журналистского расследования программы "Наші Гроші. Досудилися". В сюжете говорилось, что Голяшкин требует служебную квартиру в Киеве, хотя на его мать записано две квартиры в Печерском районе столицы. Вместо этого в декларации он обозначил аренду квартиры, в которой фактически не жил.