На оккупированный Донбасс из РФ приехал микроавтобус "Ритуальные услуги", - ОБСЕ

Наблюдательная миссия ОБСЕ заметила пересечение российско-украинской границы микроавтобусом с надписью "Ритуальные услуги".

Об этом говорится в недельном отчете миссии, обнародованном на сайте ОБСЕ, передает Цензор.НЕТ.

В частности, 23 ноября в 14:10 Наблюдательная миссия на пограничном пункте пропуска "Донецк" видела белый микроавтобус с номерными знаками "ЛНР", который со стороны Российской Федерации прибыл на пограничный пункт и припарковался в таможенной зоне контроля. Микроавтобус имел надпись на русском языке "Ритуальные услуги".

Кроме водителя, наблюдатели увидели двух пассажиров в передней части транспортного средства. После прохождения пограничных процедур контроля, транспортное средство проследовало на оккупированную часть Украины в 15:15.

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