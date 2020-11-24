Из Фонда по борьбе с COVID-19 уже потрачены 62% средств, - Минфин
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов.
На мероприятия в сфере здравоохранения - 7,8 млрд грн грн из предусмотренных 18,5 млрд грн.
В частности:
- на повышение надбавок и доплат медицинским работникам использованы 4,2 млрд грн из предусмотренных 6,1 млрд грн, или 68,5%;
- на строительство и ремонт приемных отделений направлены 1,7 млрд грн;
- на обеспечение лабораторий Минздрава и закупку средств индивидуальной защиты использовано 0,8 млрд грн из предусмотренных 4 млрд грн, или 20%;
- местным бюджетам перечислена субвенция на обеспечение больниц кислородом в размере 571 млн грн. Всего на эти цели предусмотрено 1,5 млрд грн;
- на закупку оборудования для приемных отделений опорных больниц использовано 0,5 млрд грн из предусмотренных 4,7 млрд грн, или 10,6%;
- на закупку аппаратов ИВЛ потрачены 42 млн грн из предусмотренных 100 млн грн.
На мероприятия в сфере социальной защиты использовано 9,4 млрд грн из предусмотренных 11,7 млрдд грн. В частности 6,8 млрд грн перечислены Фонду общеобязательного государственного страхования на случай безработицы, и 1,7 млрд грн - Фонду социального страхования. Кроме того, 0,8 млрд грн использованы на выплату пособия детям физических лиц-предпринимателей, которые выбрали упрощенную систему налогообложения и относятся к первой и второй группе плательщиков единого налога.
На мероприятия в сфере стимулирования экономики использовано 20,8 млрд грн, из предусмотренных 32,4 млрд грн, или 64%. В частности, на осуществление строительства, реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования государственного значения перечислены 20,76 млрд грн из предусмотренных 31,45 млрд грн, или 66%. По имеющейся информации, по состоянию на 1 ноября, сумма по договорам составляет 23,4 млрд грн. На государственную поддержку сферы культуры, туризма и креативных индустрий использованы 58 млн грн из предусмотренных 1 млрд грн, или 5,8%.
На обеспечение правопорядка использовано 2,5 млрд грн из 2,7 млрд грн или 92%.
На восстановление расходов, которые были сокращены при создании Фонда, предусмотрены 524 млн грн, из которых пока использовано 324 млн грн или 50%.