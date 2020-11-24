Кабмин будет обсуждать вопрос возвращения льготных тарифов на газ для церквей, - глава Госэтнополитики Богдан

Глава Государственной службы по этнополитике и свободе совести Елена Богдан заявляет, что в правительстве будет обсуждаться вопрос возвращения льготных тарифов на газ для религиозных организаций.

Богдан в интервью "Интерфакс-Украина" заявила, что в процессе подготовки карантинных мероприятий, в частности локдауна, важно заранее проговорить экономические механизмы, которые будут применены в этом случае, передает Цензор.НЕТ.

"Потому что происходит сейчас? С весны ограничена посещаемость храмов и других зданий религиозных организаций, соответственно, меньшие поступления пожертвований, потому что люди физически не там и не оставляют деньги в ящиках. Но вместо этого существенно выросли тарифы на газ, отопление, из-за того, что сейчас закончилось действие документа, который устанавливал льготы для церквей, и сейчас они имеют коммерческий тариф", - рассказала Богдан.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Попытка принять закон о нацменьшинствах приведет к активизации гибридной войны, - глава Госэтнополитики Богдан

По ее словам, это как раз один из вопросов, который обсуждался на недавней встрече премьер-министра Украин Дениса Шмыгаля со Всеукраинским советом Церквей и религиозных организаций.

На уточнение, может ли норма о льготах на газ для церквей быть возвращена, глава Госэтнополитики заявила, что как минимум это вопрос будут рассматривать.

"В западных странах, когда вводят полный локдаун, это идет пакетом с финансовыми стимулами очень серьезного уровня. Тогда у общества нет стресса от ограничений, потому что все понимают, что они экономически подстрахованы. Но если нет финансовой подушки, если нет понимания "почему в метро можно, а тут нельзя", то возникает напряжение и стресс - это сценарии, которых следует избежать", - добавила она.

Как сообщалось, 20 ноября премьер-министр Шмыгаль призвал Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций объединить усилия в борьбе с COVID-19 в период зимних праздников. Кроме того, премьер отметил, что правительство разрабатывает механизмы поддержки религиозных организаций и готово совместно проработать предложения.