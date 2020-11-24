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В Чехии хотят добровольно протестировать всех граждан на COVID-19 к Рождеству

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В Чехии хотят добровольно протестировать всех граждан на COVID-19 к Рождеству
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш намерен предложить бесплатное тестирование граждан страны на антиген на COVID-19 к Рождеству.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что Чехия уже начала использовать целевое тестирование на антиген в домах престарелых. Эти быстрые тесты проще с точки зрения логистики, чем стандартные ПЦР-тесты, но не такие точные.

"Я бы очень хотел, чтобы мы справились с этой задачей, чтобы позволить всем гражданам хотя бы за неделю или за 10 дней до Рождества иметь возможность добровольно и бесплатно пройти тесты на антиген", - сказал Бабиш.

По его словам, добровольное массовое тестирование может быть частью стратегического плана, который готовит Министерство здравоохранения.

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Топ комментарии

  • Дмитро Черних 794bd8a2
    О це держаницький підхід до справи !!))
  • Andy Sok
    "Добровольно" и "всех" не получится.
  • Странник Виртуальный 2cc6e9e4
    В который уже раз на цензоре смысл заголовка расходится с тем что написано в самой статье.
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