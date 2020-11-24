Украинский воин погиб в результате выстрела снайпера наемников РФ, с начала суток два нарушения прекращения огня, - штаб ОС
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ООС.
Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вблизи Шумов, российско-оккупационные войска открыли огонь из гранатомета и стрелкового оружия. На другом направлении, в пригороде Авдеевки, работал снайпер. В результате выстрела вражеского снайпера получил огнестрельное ранение военнослужащий Объединенных сил. Для оказания медицинской помощи тяжело раненного украинского защитника доставили в лечебное учреждение, где за его жизнь боролись военные врачи. К сожалению, неотложные реанимационные мероприятия не дали результатов. Спасти жизнь воина не удалось.
Командование объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего.
О дерзких и коварных действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников немедленно сообщили представителям ОБСЕ через Украинскую сторону Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.
В районе проведения операции выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Так, в районах вдоль линии разграничения сторон саперами ГСЧС разминированы более 3 гектаров территории и переданы на уничтожение 99 взрывоопасных предметов.
Украинские воины продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению.