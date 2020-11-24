Новости • Агрессия России против Украины, Операция Объединенных сил

Украинский воин погиб в результате выстрела снайпера наемников РФ, с начала суток два нарушения прекращения огня, - штаб ОС

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Украинский воин погиб в результате выстрела снайпера наемников РФ, с начала суток два нарушения прекращения огня, - штаб ОС
Российско-оккупационные войска с начала суток дважды нарушили режим прекращения огня на Донбасса. В результате выстрела вражеского снайпера погиб один украинский воин.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ООС.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вблизи Шумов, российско-оккупационные войска открыли огонь из гранатомета и стрелкового оружия. На другом направлении, в пригороде Авдеевки, работал снайпер. В результате выстрела вражеского снайпера получил огнестрельное ранение военнослужащий Объединенных сил. Для оказания медицинской помощи тяжело раненного украинского защитника доставили в лечебное учреждение, где за его жизнь боролись военные врачи. К сожалению, неотложные реанимационные мероприятия не дали результатов. Спасти жизнь воина не удалось.

Командование объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего.

О дерзких и коварных действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников немедленно сообщили представителям ОБСЕ через Украинскую сторону Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

В районе проведения операции выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Так, в районах вдоль линии разграничения сторон саперами ГСЧС разминированы более 3 гектаров территории и переданы на уничтожение 99 взрывоопасных предметов.

Украинские воины продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению.

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Топ комментарии

  • Порохобандерівець
    Я так розумію перемир'я не порушене, Вовік?
  • Necromus Necromus
    Торчок сегодня уже записал видосик? Про свое самочувствие и что у него все в порядке...

    Украинский воин погиб в результате выстрела снайпера наемников РФ, с начала суток два нарушения прекращения огня, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 407
  • captain2015
    Какой позор ! Украинцев расстреливают как в тире, а в ответ нельзя открывать огонь. И все потому что руководство страны увидело мир в глазах *****. Все эти смерти на вашей совести. Будьте прокляты !
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