Минюст предлагает пробационный надзор в качестве альтернативы тюрьмам: Это позволит сократить расходы на содержание заключенных в 10 раз
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минюста.
"Законопроектом мы предлагаем ввести новый вид наказания - пробационный надзор. Предполагается, что пробация будет применяться и в качестве основного, и в качестве дополнительного наказания. В первую очередь, она рассчитана на те случаи, в которых сейчас суд в качестве наказания назначает ограничение свободы или арест. Эта категория - нетяжкие преступления. Пробацией мы не будем заменять лишение свободы. В качестве же дополнительного наказания пробация может быть применена, если суд назначил человеку другой вид наказания, например, исправительные работы или штраф", - подчеркнул глава Минюста Денис Малюська.
Отмечается, что в первую очередь, применение пробационного надзора позволит учесть индивидуальные риски каждого конкретного лица, в результате - сделает наказания более эффективными. Кроме того, - позволит сократить расходы на пенитенциарную систему.
В Минюсте добавили, что один заключенный в учреждениях исполнения наказаний "стоит" государству более 10 тыс. гривен в месяц. Если же говорить о пробации, то это - всего 900 гривен в месяц за одного пробационера, так как государство работает с ним на свободе, а не тратит средства на его содержание, питание, коммунальные услуги и т.д.
Служба пробации в Украине действует уже 5 лет. С начала 2020 года через нее прошли 105 тыс. правонарушителей, 58 тыс. состоят на учете органов пробации в настоящее время.