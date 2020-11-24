Минюст предлагает пробационный надзор в качестве альтернативы тюрьмам: Это позволит сократить расходы на содержание заключенных в 10 раз

Минюст Украины в сотрудничестве с европейскими партнерами разработали проекты законов, направленные на индивидуализацию системы наказаний и расширение перечня видов наказаний, альтернативных лишению свободы, что будет способствовать уменьшению количества лиц в местах лишения свободы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минюста.

"Законопроектом мы предлагаем ввести новый вид наказания - пробационный надзор. Предполагается, что пробация будет применяться и в качестве основного, и в качестве дополнительного наказания. В первую очередь, она рассчитана на те случаи, в которых сейчас суд в качестве наказания назначает ограничение свободы или арест. Эта категория - нетяжкие преступления. Пробацией мы не будем заменять лишение свободы. В качестве же дополнительного наказания пробация может быть применена, если суд назначил человеку другой вид наказания, например, исправительные работы или штраф", - подчеркнул глава Минюста Денис Малюська.

Отмечается, что в первую очередь, применение пробационного надзора позволит учесть индивидуальные риски каждого конкретного лица, в результате - сделает наказания более эффективными. Кроме того, - позволит сократить расходы на пенитенциарную систему.

В Минюсте добавили, что один заключенный в учреждениях исполнения наказаний "стоит" государству более 10 тыс. гривен в месяц. Если же говорить о пробации, то это - всего 900 гривен в месяц за одного пробационера, так как государство работает с ним на свободе, а не тратит средства на его содержание, питание, коммунальные услуги и т.д.

Служба пробации в Украине действует уже 5 лет. С начала 2020 года через нее прошли 105 тыс. правонарушителей, 58 тыс. состоят на учете органов пробации в настоящее время.

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