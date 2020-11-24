Украина готова присоединиться к восстановлению Афганистана, - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба принял участие в пленарном заседании высокого уровня конференции "Афганистан 2020" и рассказал участникам конференции о возможностях украинских компаний в восстановлении Афганистана.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МИД.

"Украина может многое предложить. Мы готовы участвовать в региональных и межрегиональных экономических, инфраструктурных и энергетических проектах с привлечением Афганистана. Украинские компании готовы поставлять промышленные, строительные товары, локомотивы, тракторы, железнодорожное оборудование. Наши специалисты готовы организовать тренинги для афганских инженеров, задействованных в строительстве железнодорожной инфраструктуры и систем оповещения", - рассказал Кулеба.

Министр выразил поддержку усилий руководства Афганистана в продвижении внутриафганского диалога. Он также отметил, что именно экономическое развитие Афганистана лучше всего будет содействовать укреплению мира, процветания и стабильности в регионе Южной и Центральной Азии.

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Кулеба напомнил, что Украина принимает важное участие в миссии НАТО в Афганистане "Решительная поддержка" и уверил в продолжении этого вклада в безопасность, мир и процветание Афганистана и более широкого региона.

"Я хочу донести простой месседж. Пришло время не просто искать лучшие формулировки о поддержке территориальной целостности и суверенитета Афганистана, а действовать. Так, как мы умеем действовать", - подчеркнул глава МИД в видеообращении к участникам конференции.

Конференция под лозунгом "Мир, процветание и самодостаточность" проходит в Женеве 23-24 ноября с участием представителей высокого уровня 66 государств и 32 международных организаций с целью консолидировать международную поддержку мирного процесса в Афганистане.

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