"Гроші": Лидер по количеству выполненных ПЦР-тестов в Украине скрывает информацию о своих реагентах

Одним - локдауны и строгие ограничения, другим - сверхприбыли. В таких "ковидных" реалиях сегодня живет Украина.

Об этом говроится в сюжете "Грошей".

Из-за коронавируса украинцы уже успели потратить сотни миллионов гривен на тесты, а частные лаборатории, соответственно, эти деньги заработали.

Журналисты "1+1" проанализировали, как устроен "ковидный рынок" в Украине.

Главными объектами исследования стали четыре частные лаборатории, которые сделали больше тестов на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР-тестов): "Дила" - 170000 тестов, "ДНК-Лаборатория" - 84 000 тестов, "Синэво" - 76000 тестов, "Николаб" - 68 000 тестов.

На точность теста и уровень качества влияют реагенты, и лучшие сейчас производятся в Европе и США, отмечают эксперты в сюжете.

Журналисты попытались получить информацию о том, какие реагенты используют в украинских лабораториях для проведения исследований. "ДНК-Лаборатория" и "Николаб" сообщили, что покупают "качественные европейские" реагенты. Правда, предоставить любые документы в этих лабораториях отказались, также не было предоставлено и любой другой информации об их реагенты в целом.

В "Диле" сообщили, что используют немецкие реагенты, и даже указали название компании-производителя - Siemens. А вот показывать документы или раскрывать техническую информацию представители лаборатории почему-то не стали. На сайте "Дилы" лишь указано, что чувствительность их ПЦР-тестов составляет 400 копий на миллилитр.

"Синэво" стали единственными, кто предоставил документы со всеми данными о своих реагентах. В частности, в технической документации было указано, что чувствительность ПЦР-тестов, которые используются в лаборатории, составляет 250 копий на миллилитр.

Худшие тесты, как предполагают журналисты - это те, которые делает государство. Они закупают, согласно расследованием "1+1", дешевые реагенты для своих тест-систем.

Примечательно, что "Дила", которая провела больше тестов, имеет 88% отрицательных результатов (то есть, указывающие на отсутствие коронавируса). "ДНК-Лаборатория" имеет 87% отрицательных результатов, "Синэво" - 69% негативных результатов, "Николаб" - 86% отрицательных результатов.

Информация о ПЦР-тестах "ДНК-лаборатории" и "Николаб" нет никакой, поэтому сравнить статистику и технические данные можно только между "Дилой" и "Синэво".

В частности, "Дила", лидер по количеству ПЦР-тестов среди частных лабораторий, имеет ПЦР-тесты с чувствительностью 400 копий / мл, а "Синэво" имеет ПЦР-тесты с чувствительностью 250 копий / мл. Это означает, что ПЦР-тесты "Синэво" является на 60% чуствительнее чем тесты "Дилы", поскольку они могут уловить вирус в образцах, в которых количество копий этого вируса является на 37,5% меньше, чем в образцах, в которых сможет увидеть вирус ПЦР-тест "Дилы".

Это может объяснять, почему, например, их конкурент - "Синэво" проявляет больных коронавирусом более чем в 2 раза чаще, чем "Дила". Хотя при этом цена ПЦР-теста у "Синэво" почти в два раза ниже, чем у конкурента.