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Тернопольские власти обратились к студентам-медикам, чтобы те помогли врачам в борьбе с коронавирусом

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Тернопольские власти обратились к студентам-медикам, чтобы те помогли врачам в борьбе с коронавирусом
Тернопольская облгосадминистрация обратилась к студентам и преподавателям Тернопольского национального медицинского университета с просьбой помощи в борьбе с коронавирусом. Студентов-медиков стали привлекать к лечению больных COVID-19.

Как передатет Цензор.НЕТ, об этом сообщаетТернопольская ОГА  в Фейсбуке.

Как пояснили в ОГА, местные медики работают в постоянном напряжении и начала ощущаться нехватка медицинского персонала, поэтому решили просить помощи у студентов и преподавателей.

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"Часть специалистов вызвалась помочь. Это как студенты, так и преподаватели. Среди них один врач-анестезиолог в пенсионном возрасте, студент, который работает в инфекционном отделении больницы скорой помощи в Тернополе", - рассказали в ОГА.

В ОГА отметили, что всех, кто согласился помочь в борьбе с распространением болезни, устроили на условиях гражданско-правовых договоров и они получат оплату в зависимости от категории, в которой работают.

Топ комментарии

  • Андрій Васильович
    предлагаю военкоматам обратиться к депутатам и чиновникам с предложением сдать на время особого периода своих совершеннолетних детей в армию
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Що настала черга студентів травити ??))
  • Гептимирон
    И на пару дней ранее новость: Тернополь отказался усилтвать карантин https://censor.net/ru/news/3217632/ternopol_otkazalsya_usilivat_karantin
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