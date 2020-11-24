От пули российского снайпера 24 ноября под Авдеевкой погиб воин 72-й ОМБ Вячеслав Минкин. ФОТО
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке Фастовского городского совета.
Вячеслав Минкин, 1991 года рождения, житель города Фастов Киевской области, старший солдат, военнослужащий 72-й отдельной механизированной бригады. Раненый солдат находился в тяжелом состоянии и в результате полученного ранения скончался в лечебном учреждении, где за его жизнь боролись военные врачи.
"Фастовская громада в скорби. С глубоким прискорбием сообщаем, что в зоне проведения ООС погиб фастовчанин, Защитник Украины, старший солдат Вячеслав Минкин. 31-летний Минкин Вячеслав Юрьевич был женат, имел сына. В 2019 году был награжден медалью за участие в боях "Светлодарска дуга".
О дате, времени и месте прощания с Защитником будет сообщено позже", - отмечается в сообщении.