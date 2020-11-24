Дело против экс-депутата Полякова из-за ложных данных в декларации закрыто, - ВАКС

Высший антикоррупционный суд закрыл дело против народного депутата Украины VIII созыва в части декларирования им недостоверной информации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВАКС.

Отмечается, что экс-депутата обвиняют в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 и ст. 366-1 УК Украины, поэтому суд будет продолжать рассмотрение этого уголовного производства только по ч. 2 ст. 364 УК Украины.

В сообщении ВАКС не указывают фамилии нардепа, но Центр противодействия коррупции указывает, что речь идет о Максиме Полякове, фигуранте так называемой "янтарной дела". Закрытое дело касалось недекларирования фактического проживания Поляковым, который получал компенсацию от государства за проживание в гостинице "Киев", где он на самом деле не жил.

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Напомним, в 2016-2018 годах НАБУ и САП расследовали уголовное производство по факту получения народными депутатами неправомерной выгоды при содействии иностранной компании в добыче янтаря в Украине ("янтарное дело"). Из-за возможной причастности к противоправным действиям сотрудников правоохранительных и контролирующих органов и для минимизации рисков утечки информации детективы НАБУ осуществляли досудебное расследование в формате специальной операции.

5 октября 2018 года дело по обвинению двух экс-нардепов и двух других лиц передали на рассмотрение Голосеевского районного суда, а год спустя - в Высший антикоррупционный суд, где проходит рассмотрение.

В "янтарном деле" фигурируют экс-нардепы Борислав Розенблат и Максим Поляков.

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